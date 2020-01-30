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Son dakika: ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü. Kalın, ABD Yönetimi’nin, İsrail- ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında 'nin görüşlerini paylaşırken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve bu çerçevede ’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını savunduğunu, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurguladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.1.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 20:39 ABONE OL
Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Libya ve Suriye'nin kuzeyindeki güncel gelişmeler ele alınmış ve bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkili ilişkilerin genel durumunun yanı sıra, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde durulmuştur" denildi.

Sözcü Kalın'ın, muhatabına Kudüs meselesi hakkında görüşlerini paylaştığı belirtilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD yönetiminin İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında ülkemizin görüşlerini paylaşmış, ülkemizin iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin devletinin başkenti olmasını savunduğunu ve Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurgulamıştır."

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Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
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