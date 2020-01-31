150’nci günde 78 aile nöbette

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi 150'nci gününe girdi. Annelerin Kandil'e karşı başlattığı evlat nöbetinin 5'inci ayında aile sayısı 78'e çıktı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Deniz için Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelen anne ve baba nöbete katıldı.Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan baba Sabri Çelik, "HDP oğlumu kandırıp PKK'ya teslim etti. Oğlum onlara hiçbir zaman katılmıyordu, onlardan uzak duruyordu. 6 senedir kayıp. Ne mektup gönderiyor ne de telefonla arıyor. Oğlumdan haber almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Oğluma çağrım; gelsinler, devlete teslim olsunlar. Eşimle birlikte geldik, burada bekleyeceği. Allah devletimize zeval vermesin, inşallah sonuç alacağız" dedi. Kürtçe konuşan anne Zübeyde Çelik ise "Onu çok özledim. Bu eylem sayesinde evladına kavuşan anneleri görünce, bizde eşimle birlikte gelip eyleme katıldık" diye konuştu. Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran oturma eylemi sayesinde çocuklarına kavuşmuştu.