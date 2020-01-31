Ahlaksız teklifte bulundu, kelle istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, tarihte benzeri görülmemiş bir mobbing uygulamasını devreye soktu. İSMEK'te görevli tüm bölge sorumlularını tazminatsız işten çıkartı. SABAH'a konuşan İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) eski Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca yaşanan akıl almaz diyalogları anlattı. Ali Koca şu iddialarda bulundu:





*Ben eylül ayının sonunda işimden ayrıldım. Ağustos ayında benim de içinde olduğum bir toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli bölge sorumlusu bayan arkadaşlarımıza 'Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' diyerek aşağılayıp hakaret etti.

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*Bunun akabinde ise akla gelinmeyecek mobbingler uygulamaya başladı. Tabii bu süreç arkadaşlarımız için zorlu geçti. En son İSPER bünyesinde bir disiplin kurulu oluşturdu. Bu baskılar devam ederken geçen hafta meclis toplantısında AK Parti Sultangazi ve İBB meclis üyesi Yasemin Batur, konuyu İBB Meclisi'ne taşıdı. Bunun ardından da Yeşim Meltem Şişli, İSPER Genel Müdürü A. Banu Saraçlar'a 'Ben kelle istiyorum. Hemen harekete geçin' talimatını verdi.

*Bunun üzerine kurulan disiplin kurulunda 20 bölge sorumlusu arkadaşımız işten çıkartıldı. İş çıkışlarını da SGK'nın 25/2 maddesine göre çıkış verdiler ve arkadaşlarımız bu nedenle işsizlik maaşına başvuru da yapamıyorlar.

*Ayrıca pazartesi günü itibariyle çıkartılan 20 bölge sorumlusu arkadaşlarımızın en az 10 yıllık çalışandır ve 696 Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Nisan 2018'de İSPER kadrosuna geçmişlerdir. Tazminat vermemek için de disiplin suçu ile işten çıkardılar.

CUMHURBAŞKANINA İFTİRA ATTI

Ali Koca, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin kendi yeğenini İBB bünyesinde bir şirkete iş başvurusunda bulunduğunu ve kendisinin de ona referans olmasını istediğini, ayrıca istenilirse üniversite diploması olmadığı halde sahte bir diploma hazırlatarak sunabileceğini söylediğini öne sürdü. Sözlerini devam ettiren Koca şöyle devam etti: "Yeşim hanım, bunu söylerken aşağılayıcı bir şekilde 'Tabii bu ülkede Cumhurbaşkanın diploması sorgulanırken olmayan üniversite diplomasının CV'ye eklenebileceğini belirterek sözde İSMEK'te eğitimsiz eğitimcilerin öğretim verdiğini öne sürerek İSMEK'i, eğitimcileri ve verilen hizmeti toplumun gözünde itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ben de konun saptığını, Cumhurbaşkanımız'ın diplomasıyla ilgili toplumumuzun gözünde herhangi bir soru işareti olmadığını ve İSMEK'te eğitimsiz öğretmenlerin olmadığını ve her öğretmenin eğitim dönemi başında grup açılırken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay aldığını ifade ettim. Cumhurbaşkanımız'ın diplomasıyla ilgili de bu ülkede insanlarımızın herhangi bir tereddüttü olmadığını belirttim ve bu süreçten sonra sürekli her toplantıda baskı kurulmak ve mobbing uygulamaya çalıştı. Nitekim bu konuşmalardan sonra üzerimize kurulan baskılar daha da arttı."



Pazartesi iş akdi fesih edilen bölge sorumlularının Yeşim Meltem Şişli hakkında hukuki süreci başlatacakları bildirildi.