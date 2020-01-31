Son dakika: Başkan Erdoğan Abbas ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, sözde 'yüzyılın anlaşması' olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir" denildi.

Başkan Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir | Video Haber Video

"İŞGAL PROJESİDİR"

Başkan Erdoğan dün 5. Anadolu Medya ödülleri töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına değinmiş, "Şimdi 'yüz yılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya. Bu bir işgal projesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz tamamen yer değiştirmiş. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki 'Filistin'e biz şimdi yeni haklar getiriyoruz.' Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya. Hayatınız bunlarla geçmiş. Bir tarafta bakıyorsunuz, Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarında kipalılar, onlara hitap ediyorlar ve oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz ve Filistin de Kudüs de hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir."