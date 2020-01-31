Bayrağımıza uzanan elleri kırarız

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda eline aldığı kağıt Türk bayrağını yırtması büyük tepki çekti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık 'dur' demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir" dedi. AK Parti, Türk Bayrağı ve Çanakkale Şehitleri Abidesi görüntülerinin yanı sıra Başkan Erdoğan'ın sesinden İstiklal Marşı'nı kapsayan videoyu sosyal medyadan paylaşarak ırkçı vekile tepkisini gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ırkçı vekile tepkisini "Yunan bayrak yırtar, Türk bayrağını yükseltir. Şereften nasibini almamış bu soytarıya gereken ceza verilmelidir" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ırkçı vekilin yaptığı saygısızlığı kınadı. Bir grup vatandaş da Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, ırkçı Altın Şafak Partisi'nden olan Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı kınadı. Açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'nin sembolü olan bayrağa karşı her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Neo Nazi'lerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa'nın geleneklerinden uzaktır" denildi AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizerek, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok" açıklamasında bulundu. ANKARA

BUGÜN NELER OLDU