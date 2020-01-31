Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler, ikili serbest ticaret anlaşması, Berlin süreci, Libya'daki son durum, dörtlü zirve hazırlıkları, Suriye'de Türkiye'nin teröre karşı mücadelesindeki güvenlik öncelikleri ve Suriyelilerin güvenli, gönüllü şekilde evlerine dönüşü ele alındı.

İdlib'deki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz, göç dalgasının önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının da konuşulduğu görüşmelerde, her iki ülke arasında bölgesel konularda iş birliğinin bölge istikrarı ve refahı için öneminin altı çizildi.

Görüşmelerde Aybet'e Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın refakat etti.

Aybet, Londra'daki temasları çerçevesinde Kraliyet Savunma Araştırmaları Akademisinde eğitim gören 50'yi aşkın ülkeden üst düzey askeri personele ve diplomata "değişen dünyada Türk dış politikası ve ulusal güvenlik" konusunda bir konuşma yaptı.