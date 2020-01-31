Deprem bölgesinde kira artışına soruşturma

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında, "Deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde haberler üzerine ilgililer hakkında resen araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır" denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki girişim yapılacak" dedi. Başsavcılık yıkılan 7 bina ile ilgili soruşturmayı da sürdürüyor.