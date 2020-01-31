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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı : Avrupa'nın geleceği için felaket olur

Dışişleri Bakanı , Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Çin'den TÜrk vatandaşlarını getirtmek için kalkış yapan Koca Yusuf uçağı hakkında da "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 13:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın geleceği için felaket olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüştü. Çavuşoğlu ile Zahrieva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'de Yunan vekilin provokasyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu karşılıyoruz. Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız." dedi.

"BİZDEN YARDIM İSTEYEN ÜLKE VATANDAŞLARINI DA GETİRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz" dedi.

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