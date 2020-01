Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BK, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle AB üyeliğinden resmen ayrılmakta, böylelikle Haziran 2016'da düzenlenen referandum ile başlayan süreç tamamlanmaktadır. BK'nın AB'den ayrılmakla birlikte, Avrupa'nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdüreceği açıktır. Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu ile oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan BK'nın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılamıştır" denildi.



BK'nın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye- BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi irade mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz. AB ile BK arasında aksine bir düzenleme yapılmadıkça, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi boyunca BK ile ilişkilerimiz çıkış sürecinden etkilenmeden devam edecek, Birleşik Krallık AB hukukuna tabi olmayı sürdürecektir. Bu dönem süresince, ilişkilerimizin ayrılma sürecinden etkilenecek tüm alanlarında BK makamları ile birlikte gerekli çalışmalar hızla yapılacaktır."

