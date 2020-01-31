Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri ticari kamyonetleri Havsa ilçesinde durdurdu. Yapılan kontrol sırasında ise bir minibüs 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonrası durdurulan minibüs ile kamyonette yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Suriye, Eritre ve Gürcistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Araçlardaki aramada şişme lastik botlar da bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüleri, K.Ö., H.G. ve H.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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