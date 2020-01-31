İBB’nin rant ısrarı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullunun parklarını ve yeşil alanlarını satma inadından vazgeçmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce İBB Meclisi tarafından Ekim ayı Meclis toplantısında Şişli, Esenler, Kağıthane, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta İstanbulluya kazandırılan 295 bin metre kare yeşil alanı imara açmak için komisyona geri gönderdi. İncelemelerini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ocak ayı meclis toplantısında "kararında direnerek, yeşil alanların satılmasını önledi.Park alanlarını imara açmakta ısrar eden CHP'li İBB yönetiminin 24 Ocak'ta 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıktı. Ancak, mahkeme kararını verene kadar meclis kararı kesin karar olarak yürürlükte olmaya devam edecek. Şayet mahkeme İBB'nin başvurusunu olumlu bulup meclis iradesini yok sayarsa İstanbullu yeşil alanlarını kaybetmekle yüz yüze gelecek.