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Son dakika: Koronavirüs , Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor

Son dakika haberi! Dünyayı sarsan Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığı bir toplantı gerçekleştiriyor. Koronavirüs , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 09.00'da toplandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

CAN KAYBI 213'E YÜKSELDİ

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427'e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi'nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi'nde ise 9'a yükseldi.

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