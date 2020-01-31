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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastalığa karşı alınan tedbirlerle ilgili sınırlarımız içerisindeki son durumu ve 'den getirilecek olan vatandaşlarımıza ilişkin son dakika bilgilerini aktaran Koca "Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı şüpheli yolcuya ranstlanmadı. Hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Bu vatandaşlarımızda coronavirüs hastalık belirtisi yok. Ona rağmen döndükten sonra 14 gün ekiplerimiz dahil gözlem altında tutulacaklar" dedi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Coronavirüs açıklaması geldi. Coronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin bilgiler veren Koca taranan yolcu sayısını ve getirilecek vatandaşlarımızın durumunu aktardı. İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

CORONAVİRÜS VAKASI YOK, TEDBİRLERİMİZ ÜST SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

Havalimanlarında 24 saat esaslı çalışmalarımız var. Türkiye olarak önlemlerimizi hayata geçirdik. Bir kurul kurduk ve bugün dördüncü kez toplanıyoruz. Ayrıca karanti odalarımız, negatif basıçlı sedyelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanıma hazır durumdadır. Yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzu ve bütün durumu hassasiyetle takip ettiğimizin altını çizmek istiyorum.

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OKULLAR AÇILINCA MEB'İ BİLGİLENDİRECEĞİZ

Bir rehber ve protokol hazırladık kurulumuzla birlikte. Okullar açıldığında ise Milli Eğitim Bakanlığı ve KYK için bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşmış olacağız.

11 BİN YOLCU TARANDI

Bu tehdit var olduğu sürece en ufak bir riski gözardı etmeyeceğiz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı şüpheli yolcuya rastlanmadı.

HASTALIĞIN KOL GEZDİĞİ BİR ÜLKEDE SAĞLIKLI VATANDAŞLARIMIZI BIRAKAMAYIZ

Hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla harekete geçtik ve diplomatik girişimleri tamamladık önümüzdeki birkaç saat içinde muhtemelen TSK'ya ait A400 tipi kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

ÖZEL İZOLASYONLA GETİRECEĞİZ, 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTACAĞIZ

Kendi toplamda 34 Türk 7 azeri, 7 gürcü ve bir arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Tekrar ediyorum. Vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi yok. Buna rağmen en uç ihtimalleri düşünerek yolcuları özel izolasyon ile getiriyoruz. Prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.

Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması
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