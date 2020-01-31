Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması! "Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Havalimanı'nda 'koronavirüs' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok."

"Bakanlığın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çiziyorum."

"(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum."

"Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı."

"Seyahat kısıtlaması yok ama mümkün mertebe, zorunlu olmadıkça bu enfeksiyonun kaynağı olan bölgelere seyahatin yapılmamasının altını çizdik."

"Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."