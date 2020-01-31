Yardımlarla yaralar sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ Sivrice merkezli 41 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaralar sarılıyor. 7'si yoğun bakımda 54 vatandaşın tedavisi sürerken yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlar da yine AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelere ulaştırılıyor. AFAD'ın yardım kampanyasında toplanan yardım miktarı 80 milyon TL'ye ulaştı. Depremzedeler ise AFAD ve Kızılay tarafından 10 farklı noktada kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Kültür Park'ta kurulan çadırda kalan Saime Sisoğlu, "Bize soba verdiler, yemek veriyorlar. Devletimiz bize bakıyor. Cumhurbaşkanımız Elazığ'la yakından ilgileniyor. Allah razı olsun" dedi.