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CHP’li başkanın oyunu

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Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
CHP’li başkanın sahte plaka oyunu
CHP'LI Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in makam aracı Ankara'ya giderken Eskişehir yolunda aşırı hız nedeniyle durduruldu. Trafik ekipleri aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Durdurulan 11 BB 001 plakalı aracın gerçek plakasının 34 CBZ 240 olduğu anlaşıldı. Sahte plaka ile aşırı hız yapan Başkan Şahin'in makam şoförü N.S'ye idari işlem yapılırken, makam aracı ise adli işlem yapılmak üzere gerçek plakası takılarak otoparka çekildi. CHP'li Başkan Şahin ise çağırılan başka bir araçla Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
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CHP’li başkanın sahte plaka oyunu
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