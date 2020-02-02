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Adıyaman'ı da vurdu: Gölyurt köyünde depremin izleri görüntülendi

Depremin vurduğu ve 'ya yakın Adıyaman'da da eski yapıların olduğu köylerde hasarlar meydana geldi. Son durumu A Haber ekipleri görüntüledi.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 15:59 ABONE OL
Deprem Adıyaman'ı da vurdu: Gölyurt köyünde depremin izleri görüntülendi

Depremin merkezi Elazığ ve Malatya'ya yakın olan Adıyaman Gerger'in Gölyurt Köyü de merkez üssündeki köylerde olduğu gibi depremden şiddetli biçimde etkilendi. A Haber'in gittiği Gölyurt'ta birçok ev yerle bir oldu.

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235 HANELİ KÖY

235 haneli köy ve 50 haneli mezralarında büyük hasarlar olan köyde muhtar hem evlerin kepiç olmasının hem de zemin nedeniyle depremleri şiddetli hissettiklerini aktardı. Can kaybı olmayan köyde yaralananların olduğu bilgisi var.

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Deprem Adıyaman'ı da vurdu: Gölyurt köyünde depremin izleri görüntülendi
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