Deprem Adıyaman'ı da vurdu: Gölyurt köyünde depremin izleri görüntülendi

Depremin merkezi Elazığ ve Malatya'ya yakın olan Adıyaman Gerger'in Gölyurt Köyü de merkez üssündeki köylerde olduğu gibi depremden şiddetli biçimde etkilendi. A Haber'in gittiği Gölyurt'ta birçok ev yerle bir oldu.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da Gölyurt Köyü'nde de hasara sebep oldu | Video

235 HANELİ KÖY

235 haneli köy ve 50 haneli mezralarında büyük hasarlar olan köyde muhtar hem evlerin kepiç olmasının hem de zemin nedeniyle depremleri şiddetli hissettiklerini aktardı. Can kaybı olmayan köyde yaralananların olduğu bilgisi var.