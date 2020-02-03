Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"RUSYA TARAFINDAKİ PERSONELE BİLGİ VERİLDİ"

Akar, şunları kaydetti:

"Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

"İDLİB'DE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Saldırıya anında karşılık verildiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. İdlib'de Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir."