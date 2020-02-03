İdlib nerede? İdlib nüfusu kaç? Suriye haritasında İdlib’in yeri nerede?

İdlib'in nüfusu hakkında çeşitli sayılar var fakat savaştan önce yapılan nüfus sayımında nüfusun 1.5 milyon olduğu ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İdlib'te 4 askerimizin şehit olduğu 9 askerimizin de yaralandığı ifade edildi. Saldırının nedeni olarak yoğun topçu atışı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu saldırı sonrasında 46 rejim hedefine 122 fırtına 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını açıkladı. İdib nerede, Suriye haritasında İdlib'in yeri nerede?

Kuzeybatısında Hatay ile komşu olan İdlib'in doğusunda Halep, kuzeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde Hama, kuzeybatısında Lazkiye bulunuyor.

Suriye iç savaşında en büyük şiddet dalgasının yaşandığı bölgelerden biri İdlib oldu. İdlib'in rejimin kontrolünden çıkmasından ve Rusya'nın Ekim 2015'te iç savaşa dahil olmasından sonra bölgeye şiddetli hava saldırıları başladı.

6 bin kilometrekare alan üzerine kurulu İdlib ilinde iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 2 milyon civarı kişi yaşıyordu. Mart 2011'de başlayan iç savaşta yoğun çatışmalara sahne olduğu için nüfusu 1,2 milyona kadar düştü.

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.