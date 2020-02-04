Alçakça saldırıya misliyle karşılık

Suriye'de Esad rejiminin Halep'in batısı ve güneybatısına saldırılarına muhaliflerin direnişi sürerken, M4 ve M5 otoyollarının kesişme noktası olan İdlib'in Serakib ilçesini kuşatma çalışmalarına karşılık Mehmetçik de hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgede iş makineleriyle tahkimat yapan TSK, çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı göndermişti. M4 ve M5'te sevkiyatın güvenliğini sağlayan Mehmetçik'e rejim saldırdı. Tank atışı ve havanlarla gerçekleştirilen saldırılarda 8 şehit verdik. Alçak saldırının ardından TSK, ilk etapta 122 obüs ve 100 havan atışıyla karşılık verdi. Gün içinde obüs, hvan atışlarının yanı sıra F-16'ların havadan yaptığı atışlarla 54 rejim hedefi imha edildi. Toplamda 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altında tutuluyor. Misliyle verilen karşılıkla saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Şükrü Özler, Uzman İstihkam Onbaşı Uğur Kurt, Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Uzman Çavuş Halil Demir, ulaştırma uzman Çavuş Uğur Katran ile TIR şoförü İsmail Akatay'ın kanları yerde kalmadı. Salrdırıda yaralanan askerler de Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye ve Rusya arasında diplomasi trafiği arttı. Türkiye ile Suriye arasında gerilen ipler kopma noktasına geldi. İki ülke ordusu İdlib'de savaşın eşiğine geldi. Esad rejiminin saldırısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal dönüşü dile getirdiği "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya, Astana ve Soçi'ye sadık değil" ifadelerinin haklılığını da gösterdi. Öte yandan Rusya ile Ayn el Arab'da dün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.



SEVKIYATA DEVAM

Suriye Ordusu'nun ilerleyişinin ve sivil katliamının önüne geçmek isteyen TSK, gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, ağır silah ve personelden oluşan askeri konvoy göndermeye devam ediyor. TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Esad rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.



BU İLK DEĞİL

Suriye Ordusu daha önce de Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına top ve havan saldırısı düzenlemişti. İdlib'in Zaviye bölgesinde yer alan askeri üsse Haziran 2019'da düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.