Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li vekilden akılalmaz bir iddia... Marmaray'dan sonra onu da sahiplendiler

'li vekilden akılalmaz bir iddia... Marmaray'dan sonra onu da sahiplendiler

’li ’ın Marmaray’ı “ yaptı” şeklindeki talihsiz açıklamasından sonra bir benzeri daha yaşandı. CHP 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, “Millet Bahçeleri projesi bizim projemizdir. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır” dedi.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:52 ABONE OL
CHP'li vekilden akılalmaz bir iddia... Marmaray'dan sonra onu da sahiplendiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019'ta hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaptığını savunmuş, Özkan'ın açıklamaları alay konusu olmuştu.

Chp Milletvekili Tuncay Özkan: "Marmarayı Bülent Ecevit yaptı"


AKILALMAZ İDDİA
CHP'de yalan bayrağını bu kez 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi devraldı. Yedekçi, katıldığı bir televizyon programında "Sayın Cumhurbaşkanının millet bahçeleri olarak açıkladığı proje bizim mimar milletvekilimizin projesinden alıntıdır. Telefon konuşmalarımız dinlenerek alınmıştır" dedi.

CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video



STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ
CHP'li Gülay Yedekçi'nin bu açıklamasını stüdyodaki katılımcılar gülerek karşıladı. Programın bir diğer katılımcısı Dr. Enes Bayraklı, söz konusu iddiaya "Hükümetin kaç tane millet bahçesi projesi var siz biliyor musunuz?" şeklinde yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li vekilden akılalmaz bir iddia... Marmaray'dan sonra onu da sahiplendiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN