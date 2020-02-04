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Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama

, Sözcü gazetesinde yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı haberin tamamıyla gerçekten uzak olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 21:01 ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin hiçbir zaman 455 milyon liralık raylı sistem ihalesi yapılmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır. Kaldıki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır. Belediyemizce de böyle bir ihaleye çıkılmamıştır. Belediyemizi kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı habere yer veren Sözcü gazetesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama
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