Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Uluslararası uyuşturucu şebekesi davasında 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Uluslararası şebekesi davasında 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Uluslararası sularda Türk güvenlik güçlerince yapılan 'Birlik Operasyonu'nda yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili görülen davada 10 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3'ü firari 13 kişi hakkında, "örgüt faaliyeti çerçevesinde madde ithali ve ticareti", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 22:51 ABONE OL
Uluslararası uyuşturucu şebekesi davasında 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Türk güvenlik güçlerince, Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan 2019'da "Pervin Oğulları" balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3'ü firari 13 kişi hakkında, "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ithali ve uyuşturucu madde ticareti", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Uluslararası sulardaki Birlik Operasyonu


8 SANIK 25'ŞER YIL, 2 SANIK İSE 6 YIL 8'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunma için sanıklar ve avukatlarına söz verdi. Sanıklar ve avukatları, tahliye ile beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 25'şer yıl hapsine hükmetti. İki sanığın ise "uyuşturucu madde ticaretine yardım etmek"ten 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmasını ve hükümle birlikte tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, firari 3 sanığın da dosyasını ayırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası uyuşturucu şebekesi davasında 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN