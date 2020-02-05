Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçak saldırı sonucu şehit olan askeri ve sivil personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum.

TÜRKİYE BASİT ÇIKAR HESAPLARI İÇİN ORADA DEĞİL

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik.

ADANA MUTABAKATI ANLAŞMASININ GEREĞİ ORADAYIZ

2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Rejim ve terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmeye başladığı bir noktaya ulaştı.

Rusya ile yaşadığımız ve provokasyon olarak kabul ettiğimiz FETÖ'nün doğrudan içinde olduğu uçak krizi Suriye krizini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Suriye hükümetiyle 1998'de imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor.

Bu çerçevede ilk olarak 2016 Ağustos'unda Fırat Kalkanı harekatını başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek Cerablus ve El Bab'ı temizledik.

Bizim elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı anlaşması var ve biz bu anlaşmanın gereği oradayız. Fırat Kalkanı harekatı DEAŞ'a karşı yapılan tek ciddi operasyondur.

DÜNYA VAHŞETE SESSİZ KALDI

Suriye rejimi ağır bir yıkımın ardından Halep'i ele geçirmekle meşguldü. 2017 yılında Astana görüşmeleri başladı. İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Doğu Guta bölgelerinin çatışmasızlık alanı olması kabul edildi. Ama bu mutabakata uymadılar. Dünya bu vahşete sessiz kaldı.

2018 yılı Ocak ayındaki Zeytindalı Harekatı ile Afrin'i de teröristlerden temizledik. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'ü buldu. Rusya ile Soçi'de İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi konusunda anlaştık. Tüm bu süreçleri ABD ile birlikte Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük.

Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Amacın bir terör örgütü eliyle Suriye'yi bölme olduğu açıktı. Amaç petrol kuyularıydı. Bunun üzerine 2019 yılı Ekim ayında ABD ile de gereken mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı harekatını başlattık.

Bugün geldiğimiz noktada ne İdlib'de ne de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki güvenli bölge mutabakatlarının işlemediğini görüyoruz.

Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor.

Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır.

Türk askerinin kanını aktığı bir yerde hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesine izin veremeyiz.

Taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar neden yapılıyor?

Askerlerimize yapılan hain saldırı sonrasında gerçekleştirdiğimiz operasyonda karşı taraftan 76 kişi etkisiz hale getirilmiştir.

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