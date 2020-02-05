Canan Kaftancıoğlu’nun rakibine ‘Aday olma’ telefonu

CHP, İstanbul ve İzmir il kongrelerinde 'Tek liste' ve 'Tek aday'la seçime gidiyor. CHP'de il kongrelerinin başlamasıyla birlikte kurultay hesabı yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine rakip çıkması durumunda işini sağlama almak için harekete geçti. Her fırsatta "CHP'de demokrasi var. İsteyen aday olabilir" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin aksine il kongrelerdinde tek kişiyle seçime gidilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı rakip olmaya hazırlanan eski il başkanı Cemal Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu'nun "Aday olma" demesi üzerine aday olmaktan çekildiği ortaya çıktı. Canpolat'ın bu kararı kendisine imza veren 270 delegenin büyük tepkisini çekti. Canpolat, sosyal medyadan "Tabandan aday olmam için baskı vardı. Genel başkan aday olmamam için ricada bulundu. Ben de adaylıktan vazgeçtim. İlçe başkanlarına destekleri için teşekkür ederek toplanan imzaları iade ettim" mesajnı paylaştı. Cengaver Yetim isimli partili ise Canpolat'ın mesajına, "Ne vaat ettiler de bu kadar insanın umudunu sattınız merak ediyorum. Şimdi milletvekili olsanız saygı görecek misiniz? Demek ki kocaman laflar etmekle olmuyormuş. İcraat önemli. Yazıklar olsun" yorumu yaptı.

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