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buraya yakışmaz’ diyerek çelenk parçaladılar

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
‘CHP buraya yakışmaz’ diyerek çelenk parçaladılar
İdlib saldırısının sivil şehidi TIR şoförü İsmail Akatay, Hatay Reyhanlı'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri "Burası siyaset yapma yeriniz değil. CHP buraya yakışmaz" diyerek parçaladı. Oğulları Bünyamin (9), Muhammed (10) ve Enes'in (4) son yolculuğuna uğurladığı şehit Akatay'ın cenazesi Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Uzm. Çvş. Uğur Katran da memleketi Mersin Gülnar'da Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaser ÇAPAROĞLU - Bekir COŞKUN / SABAH
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‘CHP buraya yakışmaz’ diyerek çelenk parçaladılar
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