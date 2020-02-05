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: AP suç işlemektedir

: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar onların suçlarına ortak olmuştur

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 01:29 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AP suç işlemektedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye hakaretler savrulmasına göz yumulmasının utanç verici bir skandal olduğunu belirtti.

Kalın, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Düzenlenen konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir. Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur. Aklıselim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AP suç işlemektedir
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