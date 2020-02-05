Evlat nöbetinde beşinci zafer

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından çocukları kandırılarak dağa kaçırıldığı için 155 gündür evlat nöbeti tutan annelerin zaferine bir yenisi daha eklendi. Açan ailesi, dağda olan iki çocuklarından birine kavuştu.







SİLAH ZORUYLA KAÇIRILDI

82 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinin 133'üncü gününde Bingöl'den gelerek evlat nöbetine katılan Necla ile Metin Açan çiftinin oğullarından ilk olarak Hakan Açan, 2012 yılında 18 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılıp, kaçırıldı. Açan ailesinin Almanya'da yaşayan büyük oğlu Harun Açan, kardeşi Hakan'ı bulmak için 2016 yılında gittiği Kuzey Irak'ta terör örgütü tarafından tehdit edilip, dağa kaçırıldı. Anne ve baba, yıllarca aramalarına rağmen her iki oğlundan bir haber alamadı. Açan ailesi, evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak için HDP önündeki oturma eylemine katıldı.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu | Video

ANNESİNİN ÇAĞRISINI DUYDU

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın kamplarında kalan ancak kardeşinden ayrı olduğu belirtilen Harun Açan, annesi ve babasının eylemden haberdar oldu. Sosyal medya üzerinden annesinin çağrısını duyan Harun Açan, bir yolunu bularak örgütten kaçtı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Harun Açan, ifade için götürüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde annesi ve babası ile buluştu. Anne Necla Açan yıllardır göremediği oğlu Harun'a sarılırken duygu dolu anlar yaşandı. Buluşmada oğulları Harun'a "Hoş geldin" diyen anne ve baba Açan, 4 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı. Bu kavuşma, nöbetteki ailelere de büyük moral oldu. Evlatlarına kavuşan aile sayısı ise 5'e yükseldi. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ailesine kavuşmuştu.