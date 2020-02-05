Son dakika: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da sahte kimlikle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında durumundan şüphelenilerek kimlik sorgusu yapılan kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelinin, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016'dan itibaren firari olarak aranan ve hakkında mahkemece yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Muhteşem A. olduğu tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhteşem A, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE DÜZENLENEN OPERASYON

Öte yandan Yenimahalle ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine 31 Ocak'ta MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen A.K. tutuklanırken, eşi A.K. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulandı.

A.K'nin ByLock kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin, iki yıl önce aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun firarileri olduğu öğrenilmişti.



