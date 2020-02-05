Film gibi banka dolandırıcılığı: Banka çalışanını yönetici gibi arayıp 16 bin lira dolandırdı

Filmleri aratmayacak dolandırıcılık olayı İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Bir bankayı cep telefonu üzerinden arayan şüpheli konuştuğu bankacıya bankanın yönetim kurulu üyesi olduğunu, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Buna inanan bankacı ise şüphelinin verdiği iki farklı hesaba toplam 15 bin 707 lira para gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan banka çalışanlarının şikâyeti üzerine şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

ARAYAN TESPİT EDİLEMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede filmleri aratmayan olay şu şekilde anlatıldı: Geçtiğimiz aylarda kimliği tespit edilemeyen şüpheli bir bankanın Şişli Şubesi çalışanlarını 0553 179 .. .. numaralı bir telefondan aradı. Kendisinin banka yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen şüpheli acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek bildireceği hesaplara para havale edilmesini istedi.

15 BİN 707 LİRA GÖNDERDİ

Banka çalışanı olan ve telefonla görüştüğü kişinin gerçekten yönetim kurulu üyesi olduğunu düşünen E.Y. ise kimliği belirlenemeyen şüphelinin verdiği ve Abdulbaki K. adına kayıtlı hesaba 7 bin lira, bir başka hesabına ise 8 bin 707 lira EFT gönderdi.

HESAP SAHİBİ İNKAR ETTİ

Dolandırıcılık olayının anlaşılması ardından hesap numarasının sahibi Abdulbaki K.'nın ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde, Erdem Y. isimli kişinin talebi ile 2017 yılında 5-6 farklı bankadaki hesaplarına ait banka kartlarını ve şifrelerini kullanması için bu şahsa verdiğini, dolandırıcılık suçu ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Savcılık, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delillerin bulunduğunu belirterek şüpheli Abdulbaki K. hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.