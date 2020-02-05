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'den acı haber! 1 asker şehit oldu

: "/Çukurca’da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Giriş Tarihi: 5.2.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 23:16 ABONE OL
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, el bombasının patlaması sonucu yaralanan bir askerin, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
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