İSMEK’te başörtülü personele hakarete KADEM’den tepki

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te işten çıkarılan başörtülü personele yönelik hakaretlerine tepki gösterdi. KADEM'den yapılan açıklamada, "İSMEK'in kadın çalışanlarına yöneltilen ve insanlık onuruna yakışmayan indirgemeci, ayrımcı ve de haksız ithamlar karşısında herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin kültürel ve manevi değerlerine tamamen aykırı ve tahkir edici bu ifadeler, bir dönemi tekrar zihinlerimizde canlandırıyor. Kadınlar üzerinden milletin asli değerlerine ve temel insan haklarına savaş açan, kadınların inanç ve yaşam tarzlarını aşağılayan bu bağnaz zihniyetin devam ettiğini görüyoruz" denildi.