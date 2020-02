Önce dua sonra sevinç

BUGÜN NELER OLDU

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dua ederken, aracın piste teker koymasıyla "Çok iyi be çok iyi" şeklinde sevinç çığlıkları yükseliyor. Selçuk Bayraktar, paylaşımında, "Her iki forma da güzel. AKINCI'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: Görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" ifadelerini kullandı.