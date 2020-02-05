‘Rejimin saldırılarına en sert karşılığı vermeye devam edeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim tarafından düzenlenen saldırıya işaret etti. Rejimin saldırılarının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan ile Putin'in, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmelerle ikili ilişkileri de ele aldığı kaydedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Merkel görüşmede Suriye ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.Başkan Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Külliye'de kabul etti. Görüşme 2.5 saat sürdü.