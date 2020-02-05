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'de meydana gelen uçak kazasında son dakika gelişmesi! 'na ait uçak neden yaptı?

Havalimanı'nda saat 18.40 sularında bir uçak kazası meydana geldi. 'na ait - seferini yapan yolcu uçağı pistten çıkarak 3 parçaya bölündü. Kazada ölen olmazken yolcular ve uçuş ekibi uçaktan tahliye edildi. Kazanın ardından ise akıllara uçak kazasının nasıl meydana geldiği sorusu geldi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan kırım uzmanı kazanın nedenini açıkladı. İşte Karataş'ın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 21:16 ABONE OL
Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasında son dakika gelişmesi! Pegasus Havayolları'na ait uçak neden kaza yaptı?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 18.40 sularında bir uçak kazası meydana geldi. Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı pistten çıkarak 3 parçaya bölündü. Kazada ölen olmazken yolcular ve uçuş ekibi uçaktan tahliye edildi. Kazanın ardından ise akıllara uçak kazasının nasıl meydana geldiği sorusu geldi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş kazanın nedenini açıkladı. İşte Karataş'ın o açıklamaları...

Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Pegasus'a ait uçak neden pistten çıktı? Kaza neden oldu? | Video

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Ardından uçakta yangın meydana geldi. Uçağın içindeki yolcular tahliye edildi. Pegasus'a ait uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan kısa süre sonra A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beyazıt Karataş, "Görüntüleri izlediğimiz kadarıyla hemen şöyle paylaşalım, kötü hava şartlarından kaynaklanan bir kaza... İlk gözlem olarak hava şartları görünüyor. Bu durumda pilotlar uçağı pistte tutmakta zorlanıyor. Lastiklerle pist arasında temasın kaybolmasında kaynaklanan bir kaza olduğu görünüyor." ifadelerini kullandı. İşte Karataş'ın o açıklamaları...

SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait bir uçak pistten çıktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler!

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Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasında son dakika gelişmesi! Pegasus Havayolları'na ait uçak neden kaza yaptı?
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