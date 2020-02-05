Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor! Pegasus açıklama yaptı; soruşturma başlatıldı...

Akşam saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Pegasus firmasına ait İzmir - İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçaktaki yolcu sayısı hakkında hem İstanbul Valiliği hem de Pegasus'tan açıklamalar geldi. İlk belirlemelere göre 52 yaralı hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirtildi. Uçaktaki yolcuların sayısının 177 olduğu bunların ikisinin de çocuk olduğu ifade edildi. Uçak kazası sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Sabiha Gökçen'deki Pegasus havayoluna ait uçak kazası hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde...