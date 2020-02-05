Son dakika: Van Bahçesaray’da çığ felaketi! MSB’den son dakika açıklaması

Bakan Süleyman Soylu Van'daki çalışmalar ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

23 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu "30-35 kişiyi çıkardık. Arama kurtarma timi ve vatandaşlarımızdan hayatını kaybeden, şehit olanların sayısı da 8 olarak maalesef söylüyoruz. Şu anda da 10-15 kadar kardeşimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

VALİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA: 23 KAYBIMIZ VAR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ olayında 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1'i itfaiye eri olmak üzere 12 personelin şehit olduğunu bildirdi.

Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kurtarma ekibinin üzerine çığ düştüğünü anımsattı.

Ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade eden Bilmez, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi.

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"HALEN ÇIĞ ALTINDA İNSANLARIN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Halen çığ altında insanların olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan da 9 kişinin durumu ağır. Buradan hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok. Halen çığ altında insanların olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün Van halkı seferber oldu. Tüm ekipler düzen içerisinde çalışıyor. Bölge çok riskli, herkesin uyarılara dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmesinin ardından 8 kişi hayatını kaybetti 30 kişide sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu: "Yeni bir çığ tehlikesi olması ihtimaline karşı dün arama kurtarma ekiplerimizi çektik ve tüm aramayı durdurduk. Bugün sabah alınan bir kararla da bölgede tekrar arama kurtarma faaliyetlerini başlattık." dedi.

"BİRÇOK ARAMA KURTARMA TİMİ BÖLGEYE SEVKEDİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12:00 ila 12:15 arasında bir çığ tehlikesi daha yaşandı. O esnada arama kurtarma yapan jandarma, UMKE ve gönüllü koruculardan oluşan tim çığ ile karşı karşıya kaldı. Biz alana ancak uydu telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü Bahçesaray ve Çatak arasında ki bu yer iletişim açısında çok zor bir bölgede bulunmaktadır. Ankara Jandarma Genel Komutanlığından bir JAK Timini bölgeye gönderdik. Biz oradaki bilgileri netleştikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Şuan için çığın altında kalan 10 ila 15 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 30 vatandaşımızı da hastanelere sevk ettik. İlk bilgi olarak bölgede vefat edenlerin sayısı 8 kişi olarak biliniyor." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bütün ekiplerle arama ve kurtarma çalışmalarının devam etmesi talimatını bildirdiğini belirten Soylu: "Olaydan hemen sonra kendisine bilgileri not olarak ilettik. Ardından da kendisi bütün imkanlarla bölgeye ulaşılmasını iletti." dedi.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Van Valisi Bilmez: "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok." dedi.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Olay yerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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