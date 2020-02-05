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: Bahçesaray çığ felaketinde son gelişmeler! Bakan Soylu’dan açıklama geldi!

Dün akşam akşam saatlerinde çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 5 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği açıklandı. 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 60'dan fazla da yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi devam ederken umut dolu bekleyiş de sürüyor. Yaralıların isimleri teker teker megafonla açıklanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili açıklamalarında bulundu. 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketine ilişkin son dakika detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 22:35 ABONE OL
SON DAKİKA: Van Bahçesaray çığ felaketinde son gelişmeler! Bakan Soylu’dan açıklama geldi!

'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciası en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ faciasında minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 6 kişi ise sağ kurtarılmıştı. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda yaralıların isimleri megafonla teker teker duyurulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarında bulundu. İşte çığ felaketine ilişkin son dakika ayrıntıları!

VAN BAHÇESARAY ÇIĞ FELAKETİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının etkileri sürüyor. Vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

İşte ayrıntılar!

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SON DAKİKA: Van Bahçesaray çığ felaketinde son gelişmeler! Bakan Soylu’dan açıklama geldi!
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