SON DAKİKA: Van Bahçesaray çığ felaketinde son gelişmeler! Bakan Soylu’dan açıklama geldi!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciası en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen çığ faciasında minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 6 kişi ise sağ kurtarılmıştı. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda yaralıların isimleri megafonla teker teker duyurulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Van Bahçesaray çığ felaketine ilişkin son dakika ayrıntıları!

VAN BAHÇESARAY ÇIĞ FELAKETİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının etkileri sürüyor. Vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını sürdürürken son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

İşte ayrıntılar!