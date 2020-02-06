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kimdir? Pegasus’un sahibi Ali Sabancı kaç yaşında ve nereli?

Dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Pegasus uçak kazasından sonra vatandaşlar arama motoru Google üzerinden Pegasus’un sahibi kimdir kaç yaşında ve nereli? sorularının cevabını araştırıyor. İzmir - İstanbul seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında 183 kişi bulunuyordu. İniş sırasında pistte duramayan uçak, 30 metreden toprak zemine düştü. Elim kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından , nereli ve kaç yaşında aramaları da oldukça arttı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:09 ABONE OL
Ali Sabancı kimdir? Pegasus’un sahibi Ali Sabancı kaç yaşında ve nereli?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saat 18:30'da gerçekleşen kazanın ardından AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine gitti. Vali Ali Yerlikaya olay yerinden açıklamalarda bulundu. İlerleyen saatlerde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ise; kazanın uçağın sert inişi ve sonrasında hızını kesemeyip pist dışından araziye çıkması sonucu olduğunu ifade etti. Tüm bu bilgilerin ardından Pegasus'un sahibi kim kimdir, nereli kaç yaşında eşi kim sorularının cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde derledik.

PEGASUS'UN SAHİBİ ALİ SABANCI KİMDİR, NERELİ EŞİ KİM?

Pegasus Havayollarının sahibi Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türkiye'nin en köklü ailelerinden olan Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyesi olan Ali Sabancı'nın babasının adı da Şevket Sabancı. Ali Sabancı'nın eşi ise Aydın Doğan'ın kızı .

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Ali Sabancı kimdir? Pegasus’un sahibi Ali Sabancı kaç yaşında ve nereli?
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