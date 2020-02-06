Babasına asker selamıyla veda etti

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BUGÜN NELER OLDU

şehitlerinden İstihkam Uzman Onbaşı Uğur Kurt, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene şehidin annesi Döndü, babası Abdurrahman ile eşi Emine Kurt ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı. Şehidin üniformasını giyen kardeşi ise asker selamı verdikten sonra tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşi Emine Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü. Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdi. Şehit için düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.