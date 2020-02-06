‘Sokağa dökülün’ çağrısı yanına kar kaldı!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin yapıldığı 24 Haziran 2018 günü reklamcı Hakan Aykut Nili, Instagram hesabı üzerinden 'Anladık tek yol sokağa dökülmek' ile biten bir paylaşım yaptı. Gelen bir ihbar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Hakan Aykut Nili gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hakan Aykut Nili'nin özel bir işletmenin sahibi ve işletmecisi olduğu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin olması ardından iktidar partisinin seçimi yeniden kazanması üzerine Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşımında bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin paylaşımında "Türk siyasi tarihinin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK'

İddianamede ifadesine yer verilen Nili, paylaşımı başka bir arkadaşından kopyalamak suretiyle aldığını ve paylaştığını, sonrasında bir yakınının uyarması üzerine de sildiğini ileri sürdü. Şüpheli hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ceza talep edildi.

5 AY HAPİS CEZASI

İddianame İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek yargılamaya başlanıldı. Mahkeme, şüphelinin atılı suç kapsamında 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Karar ardından şüpheli avukatı, dosyayı İstanbul bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce değerlendirildi. Daire, 'sokağa dökülün' şeklinde paylaşım yapan Hakan Aykut Nili'ye verilen cezayı ilginç bir şekilde bozdu.

DAİRE 'SOKAĞA DÖKÜLMEYİ' VARSAYIM SAYDI

Dairenin 'beraat' ile sonuçlandırdığı kararında şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: "Somut olaya bakıldığında sanığın sınırlı sayıda takipçi ile iletişimde bulunduğu sanal ortam olan Instagram sayfasında kendi durum ve düşüncelerini belirttiği bir başlık altında 'Türk siyasi tarihinin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek' şeklindeki paylaşımının kanunlara uymamayı içermediği, anayasada ve yasalarda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında sokağa çıkmanın da bu söz kapsamında kalacağı, sanığın niyetinin sokağa döküldükten sonra mala zarar verme, 2911 sayılı yasaya muhalefet etme ve benzeri suçları işlemek amacı olduğunun bu sözden anlaşılmadığına göre sanığın düzensiz bir sokağa çıkıştan bahsettiğinin ve kanunlara uymamayı tahrik ettiğinin kabulünün varsayıma dayalı olduğu… Sanığın somut eyleminin 'halkı kanunlara uymamaya tahrik' suçunu da oluşturmadığı görülmektedir."

Daire ayrıca, Nili hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağına dair verilen adli kontrol kararının da kaldırılmasına hükmetti.



