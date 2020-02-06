Son dakika: Afyonkarahisar'da tren kazası! Bariyerleri kırıp trenin altında kaldı

Afyonkarahisar'da yaşanan son dakika gelişmesi görenleri üzdü. Hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken engeli kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete o esnada bölgeden geçiş yapan tren çarptı.

EKMEK KAMYONETİ TRENİN ALTINDA KALDI

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sülümenli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın askıda kalması nedeniyle rayların üzerinde kaldı. Verilen son dakika bilgisinde şoförün yaralı olduğu belirtildi.