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: uçağı pistten nasıl çıktı? O anlar simülasyonla canlı yayında böyle yaşandı

'un İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, İstanbul 'nda pistten çıkmış ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 179 kişi de yaralanmıştı. çağın inişi sırasında kule ile yaptığı konuşmalar da uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi Pegasus pilotlarını uyarırken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. A Haber Boeing 373 tipi uçağın simülatörüne bindi ve aynı koşullarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Uzmanlar uygulamaları olarak hataları tespit etti. İşte uçağın inişinde anbean yaşananların simülasyon görüntüleri...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 18:33 ABONE OL
Son dakika: Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? O anlar simülasyonla canlı yayında böyle yaşandı

Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş esnasında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 373 tipi uçak 3'e ayrılarak parçalandı. Parçalanan uçakta bulunan yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 179 kişi ise yaralandı. Uçağın inişi sırasında kule ile yaptığı konuşmalar da uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi Pegasus pilotlarını uyarırken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. A Haber Boeing 373 tipi uçağın simülatörüne bindi ve aynı koşullarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Uzmanlar uygulamaları olarak hataları tespit etti. İşte uçağın inişinde anbean yaşananların simülasyon görüntüleri...

Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video

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Son dakika: Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? O anlar simülasyonla canlı yayında böyle yaşandı
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