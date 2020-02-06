Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus uçağı neden pistten çıktı? İncelemeler başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası! Pegasus'a ait uçak neden pistten çıktı? Kaza neden oldu? | Video

UÇAK İŞ MAKİNALARI YARDIMIYLA KALDIRILACAK



İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.





YOĞUNLUK SONA ERDİ



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.



KAZANIN NEDENİ KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

A Haber canlı yayınına bağlanan kaza kırım uzmanı Beyazıt Karataş kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beyazıt Karataş, "Görüntüleri izlediğimiz kadarıyla hemen şöyle paylaşalım, kötü hava şartlarından kaynaklanan bir kaza... İlk gözlem olarak hava şartları görünüyor. Bu durumda pilotlar uçağı pistte tutmakta zorlanıyor. Lastiklerle pist arasında temasın kaybolmasında kaynaklanan bir kaza olduğu görünüyor." ifadelerini kullandı.







SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN ABD'DEN HEYET GELİYOR



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.





UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK BOEİNG'İN

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.