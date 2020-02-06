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'da ve çığ şehitlerine veda

11 asker, 8 korucu ve şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:19 ABONE OL
Van'da kaza ve çığ şehitlerine veda

Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketlerinde şehit olan 11 asker ve 8 korusu ilce bir Hakkari şehidi için tören düzenleniyor. Şehitler törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞINDA TÖREN

Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı ve tören için masalara konuldu. 11 Güvenlik görevlisi, bir de Çukurca'da şehit olan bir güvenlik görevlisi olmak üzere 12 asker ve 8 güvenlik korucusu memleketlerine uğurlanıyor.

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Saygı duruşu ve duaların ardından şehitler memleketlerine ulaştırılacak.

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Van'da kaza ve çığ şehitlerine veda
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