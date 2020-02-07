Son dakika: AK Parti'den Başbuğ hakkında suç duyurusu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş avukatları İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bu hafta AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. " ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' açıklamasıyla ilgili sert tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan, (Suça karışmış askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünü açan kanun) "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı (İlker Başbuğ) bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur." demişti.

"BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ"

Erdoğan, "Bu parlamentonun hukukunu korumamız lazım bu hukukun gereği neyse yapmamız lazım. Meclis'i ve milletvekillerin aşağılayarak sadece darbe zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır." ifadelerine yer vermişti.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN AÇIKLAMALARI



Elitaş, Çiçek'in medyada yer alan ifadesine göre "FETÖ'nün siyasi ayağı tespit edilmiştir, yargıyı göreve davet ediyorum." dediği için onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Elitaş, hangi maddeden suç duyurusunda bulunulacağı sorusu üzerine, "Teknik bir konu. Ben iktisatçıyım biliyorsunuz, hukukçu değilim. Herhalde biri iftira birisi de hakaret suçundan olacak diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, bir başka soruya karşılık, önergede kendisiyle birlikte Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan ve Abdurrahman Müfit Yetkin'nin imzasının bulunduğunu ve başvurunun bu isimler adına avukatlar tarafından yapılacağını aktardı.



ASIL MESELE VESAYET KOYMA MESELESİDİR

"AK Parti Grup'tan da toplu bir şekilde bir hareket etme söz konusu olacak mı?" sorusuna Elitaş, şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği aslında bu meselede en önemli dikkat edilmesi gereken konu, parlamentonun iradesine vesayet koyma heveslilerinin yeniden bu konuyu gündeme getirmeleri. Yapılan bir parlamenter faaliyettir. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi 'Ben destekledim, desteklemedim' diye çeşitli meseleler ortaya koyuyor ama bir kanunla ilgili verilmiş bir önerge parlamentoda konuşulur, izahatlar yapılır, itirazlar yapılır, komisyona sorulur, hükümete sorulur, en sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sorulur. Genel Kuruldaki milletvekilleri buna 'evet' oyu verdikten sonra zaten o iş, o düzenleme, o önerge TBMM'nin olmuştur. Önerge sahibiyle anılmaz. Tasarının numarasıyla, maddesiyle anılır. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti' denilir. Yani şunun önergesi, bunun önergesi diye değil."