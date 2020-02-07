Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışması yeniden başladı

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 3 gün önce saat 17.00 sıralarında, çığ düşmesi sonucu bir minibüs çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Minibüste 5 kişinin cansız bedeni bulundu, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. Yaşanan ikinci çığda ise 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu, 2'si itfaiye personeli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Her iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41'e yükseldi.

1 İTFAİYECİ ARANIYOR

Teknik heyet, yeni bir çığ tehlikesine karşı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bölgeye az sayıda personelin gönderilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine bölgeye giden küçük bir ekip, saat 10.00 sıralarında çığ altında olduğu belirtilen itfaiye personeli için yeniden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BÖLGEDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bölgedeki kar yağışı ise etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, tipi ve sis özellikle Bahçesaray ve Çatak bölgelerinde etkili oluyor. Van-Bahçesaray karayolunda tedbir alan ekipler, zorunlu olmadıkça araçların geçişine izin vermiyor.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Bu arada, yeni bir çığ tehlikesine karşı da jandarma bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolu Çatak yol ayrımından itibaren tedbir alan jandarma ekipleri, bölgeye giden araçları durdurarak içindekileri ve araçları kayıt altına alırken, çığ bölgesine en yakın olan Yukarınarlıca Mahallesi'nden sonra ise araçların Bahçesaray ilçesi yönüne gitmesine izin verilmiyor.

HARUN AYHAN'IN KULLANDIĞI KEPÇE GÖREV BAŞINDA

Bu arada ilk çığ felaketinde Bahçesaray Belediyesi ekipleri ile birlikte bölgeye gönüllü olarak giden ve kepçe kullanmayı bildiği için risk alarak 7 kişinin sağ olarak kurtarılmasında aktif görev alan Harun Ayan'ın kulandığı kepçe de ikinci çığ feletinde kısmen çığ altında kaldı. Önemli görev yapan kepçe, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

DÜN ZORLU BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün henüz çalışmaların başlatılmadığı bölgede dün ise yoğun bir çalışma yürütüldü. JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan 180 kişilik ekibin dünkü çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu arada, dün çığ altından çıkarılan 3 vatandaşın cenazeleri de Adli Tıp Kurum'ndaki incelemenin ardından ailelerine teslim edildi.