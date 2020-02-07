Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında yapılan suç duyurusu ile ilgili açıklama yapan Ünal, "İlker Başbuğ'un çok çirkin bir ithamda bulundu. Burada asıl mesele Türkiye'nin vesayeti bertaraf etmiş olmasına rağmen, vesayetçi aklın vesayetçi zihin yapısının bugün hala varlığını sürdürdüğünü görmek gerçekten acı.

FETÖ'nün siyasi ayağı kim? "CHP, FETÖ ile söylem birliği yapıyor" | Video



Bu çirkin ithama dönük Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş gerekli girişimlerde bulundular." dedi. Ayrıca son dönemlerde sistematik ve bilinçli bir şekilde gündeme getirilen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına da değinen Ünal, "15 Temmuz'un perde arkasına bakmak gerekiyor. FETÖ'nün organize suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra kim hangi pozisyonu aldı bunlara bakmak gerekir.



"KİM AYNI POZİSYONU ALDIYSA..."



FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra FETÖ'nün sözcülüğünü yapan, aynı paralelde argüman oluşturup konuşanlar kimler bunlara bakmak gerekir. Eğer birileri siyasi ayak arıyorlarsa bu yapının gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla beraber kim aynı pozisyonu aldıysa FETÖ'nün siyasi ayağı odur." dedi.