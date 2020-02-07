Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında iki pilot şüpheli

Adnan Menderes Havalimanı'ndan önceki gün kaptan pilot M. Arslan ve ikinci pilot F. Pondaag yönetiminde kalkış yapan Boeing 737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 06-2.4 numaralı 3 kilometrelik piste inişinde kaza yaptı. Alev alarak 60 metre sürüklendikten sonra, 40 metre yükseklikten çukura düştü. Üçe bölünen uçakta 3 kişi ölürken 180 yolcu yaralandı.

Kazanın ardından hava şartları ve pilotların hata yapıp yapmadığı tartışmaları gündeme geldi. Uçağın inişinden önce kulenin rüzgarın etkisi ve uygun iniş şartlarının oluşmaması nedeniyle önceki uçağın pas geçtiğini pilotlara ilettiği öğrenildi. Kazayı SABAH'a değerlendiren bir pilot, kaygan, ıslak, karlı ve buzlu pistlerde iniş mesafesinin kısa olması için normale göre daha sert iniş yapılabileceğini belirterek "Uçak sert iniyor, zıplıyor. Rüzgarın limit dışıysa inilmez. Rüzgarın şiddetini pilotlar görebiliyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti aniden değişmiş olabilir (rüzgar kırılması olarak da adlandırılan windshear ). Pilotun varlık sebebi ona müdahale etmek" dedi.

Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video

Ayrıca uçak için arka rüzgar hız limiti 10 knot olarak hesaplanırken, pilotların 22 knot hızda inişe geçtikleri, iniş anında ise hızın 34 knota (62.9 kilometre) olduğu belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen iki pilot, tedavilerinin ardından "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek. Savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneği alınmasını istedi. Pilotların cep telefonları ve pisti gören güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Cevdet ÖZDEMİR-Furkan KARA-Emir SOMER-Barış ŞİMŞEK/SABAH



UÇAK PARÇALARA AYRILIP KALDIRILACAK

Pegasus Havayolları yetkilileri, kaza kırım ekibi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yetkilileri enkazda incelemelerde bulundu. Uçak incelemelerin tamamlanmasının ardından parçalara ayrılarak kaldırılacak.





Zehra Bilgi Koçar



EŞİ, İŞİ ÇIKINCA UÇAĞA BİNMEDİ

Uçak kazasında diş hekimi Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt hayatını kaybetti. Koçar'ın cenazesi memleketi Tekirdağ Malkara'ya götürüldü. Diş hekimi Koçar, eşi Gökhan Koçar'la birlikte hafta sonu için İstanbul'a geliyordu. Ancak Gökhan Koçar son anda işi çıkınca uçağa binemedi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Bozkurt İzmir Örnektepe'de, Gençoğlu daİstanbul Kadıköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek. Barış SÖZAL/SABAH







EN KÜÇÜK YARALININ DURUMU İYİ

Kaza yapan yolcu uçağının en küçük yolcusu 17 aylık Ervanur Soydaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Travma yaşayan küçük kızın başını çarptığı ve ayağı incindiği öğrenildi. Yaralıların çoğunda kaburga kırığı var. Bazılarında ise kol ve bacak kırığı var. Yaralıların tedavisi sürüyor.



İŞTE KULEYLE PİLOTLARIN ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Kule: SUNTÜRKK87R merhaba. Altimetre 09900. İnen son trafiğimiz 600 feet altında 37 knot tail wind (kuyruk rüzgarı) rapor etti. Sizden önceki trafiğimiz pas geçti.

Pilot:Anlaşıldı efendim

Kule: Rüzgar 270 derece 22 knots. Gusting (hamleli )37 knot. İnişe serbestsiniz. (Pilot, kulenin bilgilerini teyit edip tekrarlıyor)

Kalkış bekleyen başka uçağın pilotu: 06 pisti uygun mu?

Kule: Pist değişecek muhtemel. 2.4 pisti olacak. 10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla. (Pist yönünün değişmesi çok sık olan bir durum). Dinlemede kalın.

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HER ŞEY 2-3 SANİYEDE OLDU

Yaralılardan Yunus Elmacı "Piste yaklaşırken ve inince uçak yine yalpalamaya başladı. Her şey 2-3 saniyede oldu. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı. Ben en arka kapıdan kendi imkanlarımla çıktım" dedi. Yaralı Engin Demir "Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti. Kaza gerçekleştiğinde bagaj taşıyan bölmeler aşağıya düştü, benim kafama da bir bagaj bölmesi düştü ve oraya sıkıştık. 5-6 dakika içerisinde bütün ekipler olay yerine geldi. Arka taraftan bir bölüm açtılar ve oradan çıktım" diye konuştu.

Yaralı Rümeysa Demirtaş ise, "Yere çarptık, sonra tekrar havalandık gibi hissettim. İkinci kez havalandık. Viyadüğün içine düşüp uçak parçalanınca olayın vahametini anladık" dedi. Şeref Demirtaş da, "Çok gürültülü bir çarpmaydı. 'cep telefonlarınızı açabilirsiz' anonsunun ardından uçak çakıldı" diye anlattı.