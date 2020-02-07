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Son dakika: 'da ulaşıma %35 !

Son dakika haberi: 'da toplu ulaşıma fahiş geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Sosyal medyada 'nin aldığı bu karara yoğun tepkiler var... İstanbul'da metro metrobüs özel halk otobüsü fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da ulaşıma %35 zam!

Sondakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurdu.

YÜZDE 35 ZAM!

Esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma %35 zam!
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