Son dakika: İstanbul'da ulaşıma %35 zam!

Sondakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurdu.

YÜZDE 35 ZAM!

Esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.